PsyOps: el Pentágono pone a prueba las nuevas capacidades de su equivalente ruso

Valentin Vasilescu. Red Voltaire , 7 de abril de 2017.

La CIA –con su División de Operaciones Secretas– y el Pentágono –a través de su Dirección de Operaciones y Mando de las Fuerzas Especiales– han adaptado a la lucha las nuevas tecnologías. Esto ha extendido el enfrentamiento militar a entornos no convencionales (informacional, sicológico, etc.) y ha dado lugar a la aparición de nuevos métodos de acción propios de esos entornos así como a la creación de fuerzas no convencionales.