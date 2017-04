Encajando las piezas de los cuentacuentos

Blog “El territorio del lince”, 5 de abril de 2017.

Cuando hablaba de los modernos cuentacuentos, dije que había una bruja que aparece de forma algo más que recurrente y que esa bruja es Hizbulá. Ponía un par de ejemplos de ello pero al hacerlo me preguntaba qué es lo que hay más allá de sacar, otra vez, a la bruja para meter miedo. Si por algo me caracterizo es por intentar seguir un tema y no reflejarlo sin más. Para eso hay miles de páginas por ahí. Hablan de algo y se olvidan de ello. Una y otra vez. Así que fiel a mi estilo, he intentado seguir el tema y buscar el razonamiento que lleva a que los modernos cuentacuentos vuelvan a centrarse en la bruja, en Hizbulá.