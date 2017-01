La campaña de las tres vertientes (El territorio del lince)

La campaña de las tres vertientes

Blog “El territorio del lince”, 19 de enero de 2017.

Hay una campaña en tres vertientes que se va a desarrollar a muy corto plazo para que la “opinión pública europea” acepte nuevos gastos militares porque está siendo amenazada desde tres flancos: a) las amenazas internas, que no sólo provienen del “terrorismo islámico” sino del “populismo”; b) la falta de seguridad de Europa, que carece de una estructura militar propia o que no cuenta con el peso suficiente dentro de la OTAN; c) EEUU es incapaz de proteger a Europa de las amenazas externas (léase Rusia).