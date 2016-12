El análisis de James Petras en CX36, 26 de diciembre de 2016

“ES UNA GRAN VICTORIA DEL PUEBLO Y EL GOBIERNO SIRIO EL DERROTAR A LOS TERRORISTAS QUE TIENEN TANTO RESPALDO DEL MUNDO”

“ Hay más de 1.500 terroristas que vienen de Arabia Saudita a pelear contra el gobierno electo en Siria. Pero de todos modos es algo espectacular que Siria, con el apoyo de Rusia, Irán y Hezbolá, pudiera derrotar a tantos países agrupados contra su gobierno; Arabia Saudita, la Unión Europea, los EEUU y todos los demás incluyendo a Turquía. Es una gran victoria del pueblo y el gobierno sirio, derrotar a los terroristas que tienen tanto respaldo del mundo; se debe a la capacidad del pueblo sirio para avanzar en el proceso de liberación.

Y no debemos minimizar la alianza entre Rusia y Siria en el avance y estas victorias”, dijo el sociólogo norteamericano, profesor James Petras, en su columna semanal de análisis de la coyuntura internacional por CX36 (*). Además, Petras habló de los anuncios de Donald Trump, de la reacción sionista por la votación del Consejo de Seguridad de ONU y advirtió sobre los hechos luctuosos que ocurren contra Rusia –el asesinato del Embajador en Turquía y la caída del avión que llevaba al coro ruso a cantarle a las tropas en Siria- si la responsabilidad no será de EEUU, teniendo en cuenta las amenazas de Obama contra Rusia. Transcribimos este análisis que puede volver a escuchar aquí:

Efraín Chury Iribarne: James Petras, buenos días. ¿Cómo estás en este 26 de diciembre?

James Petras: Estamos bien, recuperándonos del gran almuerzo de ayer en el día de Navidad, es tiempo para hacer una larga caminata para ayudar a la digestión.

EChI: Si, eso hace muy bien.

Se va cerrando el 2016, pero quería comenzar por lo de Naciones Unidas (1) sobre los asentamientos israelíes en Palestina.

JP: Debemos entender que Israel hace tiempo está ocupando los territorios palestinos. Hay más de seiscientos mil judíos ocupando tierra palestina y hay programado construir más de cinco mil casas, unos quince mil judíos más, tomando más tierras de Palestina, en Jerusalén y otros lugares.

Debemos anotar también que después de la decisión de la gran mayoría del Consejo de Seguridad, Israel lanzó una ola de ataques a Palestina, incluso atacando una marcha de Papá Noel y otras figuras navideñas con balas, rompieron puertas de casas y entraron, encarcelaron varias personas. La respuesta de Israel es como la de los nazis, es decir, cada vez que la mayoría de la comunidad internacional los condena, se ponen histéricos y empiezan a castigar, atacar y matar más palestinos.

La única forma que tenemos de entender la aprobación de esta resolución del Consejo de Seguridad de ONU y la abstención de EEUU es porque después de ocho años de humillación Obama decidió decir basta y abstenerse para castigar a Israel, no sólo por las políticas contra Palestina sino también por la forma que dirige y controla la política norteamericana.

La respuesta israelí es increíble. Tras recibir un nuevo acuerdo de finanzas de 3.8 mil millones cada año, a partir de 2018, acusan a Washington de traicionar, de violar acuerdos, y toda una serie de cosas de lo más estúpido que uno puede imaginar. El hecho es que es algo pendiente.

Ahora Trump anunció que va a cambiar el voto norteamericano y volverá a ser el sirviente de Israel, así que no podemos ser demasiado optimistas en cuanto a que los Estados Unidos vayan a mantener una posición independiente y a favor de la mayoría de las Naciones Unidas.

Debemos rechazar a Israel en todas sus políticas, sus acusaciones y sus apologías por crímenes contra los palestinos.

EChI: El llamado a los Embajadores supone una suerte de amenaza a los países que votaron en contra de Israel.

JP: Si, pero Israel necesita al mundo y el mundo no necesita a Israel.

Esas son las cosas locas de Israel, creen que son la raza superior en el mundo, creen que su palabra vale más, pero Israel trata de intimidar, pero no tiene ningún impacto en las grandes mayorías de los pueblos que están horrorizados por los crímenes constantes de Israel.

Pero este llamado a los Embajadores es una forma de enviar señales a los sionistas en países como EEUU, de aumentar presiones, utilizar a los mil millonarios para presionar a los congresistas. Pero no tiene efecto sobre el voto, no va a afectar a los pueblos.Pero sí puede influir a los congresistas, a partir de los sionistas que tienen el dinero y las influencias en los países de Europa y América del Norte.

EChI: Pasemos a esta suerte de enfrentamiento que surge entre la corona y la Primera Ministra por el tema ‘brexit’ en Inglaterra.

JP: La prensa financiera está muy preocupada porque no quiere perder el mercado financista en Europa y tienen empresas y funcionarios que llegan de distintos países, y es el lugar del que Washington y los poderes mundiales dependen. Entonces, es muy importante que el ‘brexit’ significa una fragmentación del poder y permite que los ingleses por fin puedan tomar sus decisiones y no esperar las decisiones de la oligarquía en Bruselas. Está provocando grandes descontentos en los centros financieros más que cualquier otro, porque significa algo más de autonomía para los capitales ingleses, para avanzar en el comercio en muchos lugares. Pero, sin los mercados europeos, los grandes capitales están en situación más complicada y no tienen idea de cómo escapar y entrar en el mercado europeo si no tienen las mismas ventajas que Alemania, Francia y los otros países. Mientras tanto están negociando cómo se puede combinar algunos acuerdos entre los capitales de esos países, principalmente del sector financiero, pero los franceses y los ingleses están en conflicto porque Francia quiere desplazarlo como centro de finanzas en Europa.

EChI: Siria fue este año uno de los centros dinámicos en cuanto a información, tuvo al mundo en vilo.

JP: Si, hemos recibido hoy la noticia que de los dos mil terroristas de Arabia Saudita actuando contra cualquier gobierno, más de dos tercios están en Siria. Es decir, hay más de 1.500 terroristas que vienen de Arabia Saudita a pelear contra el gobierno electo en Siria. Pero de todos modos es algo espectacular que Siria, con el apoyo de Rusia, Irán y Hezbolá, pudiera derrotar a tantos países agrupados contra su gobierno; Arabia Saudita, la Unión Europea, los EEUU y todos los demás incluyendo a Turquía.

Es una gran victoria del pueblo y el gobierno sirio, derrotar a los terroristas que tienen tanto respaldo del mundo; se debe a la capacidad del pueblo sirio para avanzar en el proceso de liberación y no debemos minimizar la alianza entre Rusia y Siria en el avance y estas victorias.

EChI: Bien, Petras, los minutos finales como siempre quedan para que nos comentes otros temas.

JP: Bien. Hay dos o tres cosas que quiero mencionar.

Primero, lo más breve, es que el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que va a firmar decretos anulando el 70% de los decretos presidenciales de Obama, incluyendo alguna legislación de protección del medio ambiente y otras medidas que daban algún apoyo fiscal para la protección de la salud de los más pobres; y por tanto, podemos esperar con Trump que se eliminen todas las regulaciones sobre Salud, Trabajo, etc.

Otra cosa que quiero anotar y que debemos reconocer: más del 56% del pueblo ruso está lamentando la disolución de la Unión Soviética y se sienten defraudados por la democracia occidental, que ha eliminado los programas sociales. Ahora entienden que la URSS y el socialismo eran mucho más positivos que el liberalismo occidental.

Finalmente quiero anotar algo que hay que considerar: Después que Obama empezó con las acusaciones contra Rusia que decía estaba involucrado con Trump, interviniendo las comunicaciones del Partido Demócrata; Obama en un momento de histeria dijo que va a tomar represalias contra Rusia, clandestinas y abiertas. Y dijo textualmente que ‘no vamos a anunciar ni definir lo que vamos a hacer pero sí vamos a tomar represalias’.

Entonces, en pocos días asesinaron al Embajador ruso en Turquía; luego cae un avión ruso se desploma, con 92 pasajeros que se desintegró poco después de salir del aeropuerto un avión que llevaba la orquesta y el coro ruso que iba a tocar a los soldados en Siria. Hay que preguntarse si Obama no está involucrado en estos hechos, está usando a la CIA clandestina para contratar al asesino y aplicar un cyber ataque para bajar el avión. Debemos tomar en serio a Obama cuando declaró que iba a tomar represalias, en un contexto como este con asesinatos, ataques, fallos en Rusia ¿no estarán involucrados los EEUU?

EChI: Muy bien Petras, gracias por este aporte. Nos reencontramos el lunes.

JP: Un abrazo. Chau.

Notas de Redacción:

(1) La ONU condena los asentamientos de Israel en Palestina

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el viernes 23 de diciembre una resolución contra los asentamientos de Israel en Palestina.

La resolución número 2334 fue aprobada con 14 votos a favor de los 15 países que conforman el Consejo de Seguridad. Estados Unidos se abstuvo de votar.

(*) Escuche en vivo los lunes a las 11:30 horas (hora local) la audición de James Petras por CX36, Radio Centenario desde Montevideo (Uruguay) en el 1250AM del Dial; y para todo el mundo a través de www.radio36.com.uy

