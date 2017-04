La madre de todas las hipocresías: Trump se preocupa por unos bebés sirios y no por otros

Robert Fisk. Conterpunch / La Haine, 23 de abril de 2017.

¿Tienen alguna sensación de vergüenza? ¡Cuánta insensibilidad! ¡Qué desgracia! Qué indignante que nuestras lágrimas de compasión deban aguardar hasta el momento en que nos demos cuenta de que esta última matanza de inocentes no fue tan terrible y no merece la misma cantidad de lágrimas y furia que la que produjo la matanza anterior. De hecho no era digna de una sola lágrima.