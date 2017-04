Palestina prisionera en huelga de hambre indefinida. El Movimiento del Hambre.

Ramón Pedregal Casanova*.

4º, 5º, 6º … día en huelga de hambre de los prisioneros y las prisioneras palestinas, llegará hasta el día en que consigan sus Derechos como prisioneros, derechos reconocidos en los organismos internacionales.

El ente del apartheid, Israel, no tiene salida. La denuncia de los prisioneros y prisioneras de Palestina es más que una estrella que luce para el pueblo palestino, es en estos días de huelga general de los estómagos vacíos una estrella en la que fijan su atención gentes de todo el mundo.

El ejemplo, el símbolo, el significado es Palestina en combate por su libertad, por su independencia, por su soberanía, porque su lucha por los Derechos de los prisioneros y las prisioneras, los más básicos Derechos Humanos que los tratados internacionales otorgan a quienes han sido encerrados en una prisión, su ejemplo traspasa los límites en los que les quieren encerrar, pues forman parte de toda su lucha política, de toda su lucha por la justicia.

El Ministro de la Autoridad Palestina de los Asuntos de los Prisioneros, Issa Qaraque, ha declarado que llevaban varios meses intentando negociar con el régimen sionista y, como en otras negociaciones, no han obtenido respuesta. Luego se ha llegado a la huelga de hambre porque los sionistas no han dejado ninguna salida, no quieren respetar ni los más mínimos derechos de quienes están en prisión. Ahora, con la huelga en marcha y llamando a los pueblos del mundo, a la comunidad internacional, a la ONU para que se respeten los Derechos de los prisioneros y las prisioneras, el vocerío sionista no se ha hecho esperar en su expresión más fidedigna, más característica: el ministro del apartheid israelí de “Servicios de Inteligencia”, Yisrael Katz, ha pedido que se fusile, ahorque, asfixie, o se emplee cualquier otra forma de terminar con la vida de los prisioneros y las prisioneras, sus palabras exactas han sido: “La única solución es ejecutarlos”.

Su ideología terrorista, su ideología de odio racial y crimen alumbra como el fuego de las bombas que tiran al pueblo palestino en Gaza, en Jerusalén, en Cisjordania. ¿Habrá un comité o comisión en la ONU o en cualquier organismo internacional defensor de Derechos Humanos que denuncie a éste fascista y exija su entrega a un tribunal internacional?. ¿Algún organismo que se posiciona, presiona, bloquea, embarga, amenaza, desautoriza, condena … hará algo frente al monstruo?.

Los prisioneros palestinos empiezan a sufrir los castigos adicionales que el régimen racista ha dispuesto en los primeros momentos: el aislamiento en celdas de castigo, el robo de las pertenencias de los prisioneros, la suspensión de las escasas visitas, que no todos tenían, de unos minutos al mes, la eliminación de aparatos de información, los traslados a cárceles lejanas, la entrada de fuerzas militares en celdas, a cualquier hora, destrozando lo poco que en ellas les dejan tener.

Además semejantes terroristas llevan a cabo la persecución de los abogados de los prisioneros y la prohibición del ente del apartheid de Israel de sus visitas a sus defendidos, todo ello ha sido denunciado por la Comisión de Asuntos de los Prisioneros y por la Sociedad de Prisioneros Palestinos.

En las prisiones de Ramle, Hadarim, Nafha, Ramon, Ashkelon, Jalameh, Gilboa, Ha Sharon, Damon, Megido, Eshel, …. ¡larguísima la lista!, en todos los recintos nombrados y los restantes, centros de tortura, los sionistas buscan cómo romper la voluntad de lucha de palestinos y palestinas, así son. Hoy retienen en semejantes antros a 7.000 prisioneros y prisioneras, pero por esos lugares han pasado el 25% de la población de Palestina, y el 40% de los hombres. En todas las familias palestinas hay quien ha estado encarcelado durante largas temporadas, años, por defender a su patria, mujeres, hombres, niños y niñas. Por eso esta huelga, la más extendida, la más comprometida colectivamente ha encontrado la mayor respuesta solidaria dentro y fuera de Palestina; hay familiares de prisioneros y prisioneras que se han sumado a la huelga de estómagos vacíos. No sólo en Palestina, también en países como EEUU, paraguas del ente sionista del apartheid, en Argelia, y en otros tantos sitios hay ya gentes solidarias en huelga de hambre. Además se suman manifestaciones, concentraciones, llamadas de apoyo en Madrid, Berlín, París, Manchester, Nueva York, Caracas, …

La estrella que luce para el pueblo palestino es hoy la estrella en la que fijan su atención gentes solidarias de todo el mundo. El Movimiento del Hambre en las cárceles israelíes debe contar con toda la solidaridad. Palestina, la solidaridad con los prisioneros y las prisioneras, debe tener un lugar fundamental en las comunicaciones de las organizaciones solidarias con los pueblos de las que nacen, debe ocupar su lugar en las calles, en los parlamentos, en los organismos internacionales. La solidaridad con quienes luchan por los Derechos que a todos nos asisten no puede esperar, la solidaridad es con los prisioneros y las prisioneras anticolonialistas, es la estrella que luce para el pueblo de Palestina y en la que gentes de todo el mundo fijamos nuestra atención.

*Ramón Pedregal Casanova, últimos libros: “Gaza 51 días”, “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia”, puedes bajártelos en internet. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales.