El Diario.es retratado como lo que es tras los atentados terroristas contra civiles en Alepo

Mikel Itulain. Blog “¿Es posible la paz?”, 16 de abril de 2017.

Ya que los medios de comunicación no solo no están por la labor de infornar sino que además encubren los horrendos crímenes cometidos por los terroristas mercenarios pagados por los estados y las corporaciones occidentales para que destruyan a aquellos que no se dejan someter, tenemos que el público, la gente de a pie, está tomando, dado la gravedad de la situación, la responsabilidad de informarse por su cuenta e informar.