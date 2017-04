A través de la red “No to war-No to NATO”, hemos recibido una invitación abierta a participar en un gran campamento de activismo que planea el asalto y desarme no violento de la base de submarinos nucleares de Faslane (Escocia), entre los días 8 y 16 de julio de 2017.

En este enlace podéis tenéis acceso al folleto de convocatoria, con todos los detalles sobre este acto de resistencia.