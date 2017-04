SIRIA-PAREMOS EL ATAQUE!

Desde EEUU, John Catalinoto nos envía la siguiente información sobre protestas habidas en los EEUU por el ataque estadounidense a Siria (traducido por Nuria Blanco para el Foro Contra la guerra imperialista y la OTAN):

Protestas de Emergencia en varias ciudades de Estados Unidos, Canada (Vancouver 2 y Otawa) y Londres para el cese de la Guerra en Siria

LISTA DE PROTESTAS

BALTIMORE

Organizado por el Workers World Party de Baltimore.

Fuera las Manos de Siria. No a la guerra

Viernes, 7 de Abril entre 20.00 y 22.00h. Lugar : Mckeldin Square

INFORMACION:

Únete a nosotros para mostrar que Baltimore dice NO a la guerra, NO al imperialismo de Estados Unidos, y NO a la intervención Estados Unidos! Cese del bombardeo! Sacad las manos de Syria!

BOSTON COMMON

Organizado por Cayman Kai.

NO A LA GUERRA en Syria !

Viernes, 7 de Abril entre 17:00 y 19:00

Lugar: Park and Tremont .

INFORMACION:

Estados Unidos acaba de lanzar bombardeos aéreos en Siria. No seremos arrastrados hacia otra guerra en Oriente Medio!. La guerra no nos traerá “paz y armonía”, como dice Trump. Hemos visto lo que nos ha traído la Guerra contra el Terror durante los últimos 16 años- más terroristas, más refugiados, más muertes de niños, mujeres y familias. La Guerra está bien para los políticos y para los fabricantes de armas, pero no para el resto de nosotros y eso lo sabemos!

Debemos actuar AHORA!

Acudid a las 5 pm, cerca de Park and Tremont. Concentración de URGENCIA contra los bombardeos en Siria!.

#NoWarOnSyria

BOSTON

Organizado por la coalición de Boston “Sacad las manos de Siria”

Digamos NO a la Guerra Imperialista de Trump en Siria!

Sábado 8 de Abril entre 13:00 y 15:00

Lugar: Park Street (Intersección de Park y Tremont)

INFORMACION:

La Administración Trump ha continuado la guerra por delegación en Siria de Obama, entrando ilegalmente en la nación, enviando cientos de tropas de combate para otra guerra de agresión a una nación soberana.

Ha aumentado el presupuesto militar y ha recortado diferentes programas sociales para promover su agenda de ultraderecha de dejar morir de hambre a la gente de Estados Unidos, forzándonos a comer guerra y austeridad. Los miles de millones de dólares derrochados en una guerra neo-colonial en Siria deberían utilizarse para cubrir las necesidades de la gente, no para la codicia de los traficantes de guerra y el orgullo del imperio.

La soberanía nacional de Siria ha sido violada varias veces y el pretexto de Trump para la escalada de violencia es completamente falso e infundado. Afirma que Siria utilizó armas químicas, pero Siria las había abandonado con el apoyo de Rusia, Estados Unidos e internacional.

Siria ha sido invadida por fuerzas terroristas de más de 80 naciones diferentes, todas ellas con financiación de Estados Unidos, el Reino Unido, Qatar, Arabia Saudita y Turquía. No es una guerra civil si no una guerra por delegación para extender los intereses corporativos occidentales y su posición estratégica.

La Coalición, “Sacad las Manos de Siria” de Boston, hace un llamamiento a toda la gente de paz, antiguerras, antiimperialistas y fuerzas progresistas para que se unan a nosotros y exijan a Estados Unidos que ponga fin a su guerra por delegación en Siria! Leer nuestra declaración más abajo. La guerra es una extorsión y los Estados Unidos no tienen ninguna autoridad para estar en Siria!

Alcemos nuestras voces contra la violencia de la guerra y la enorme presión de la propaganda de guerra, las mentiras y agendas escondidas que se utilizan para justificar esta guerra y todas las guerras del pasado de Estados Unidos.

Nosotros, los abajo firmantes, organizaciones e individuos, apoyamos los siguientes Puntos en Común y trabajaremos juntos como una Coalición Ad Hoc para ayudar a poner fin a la intervención en Siria realizada por Estados Unidos para un cambio de régimen, la OTAN y sus aliados regionales así como a la matanza de gente inocente en Siria.

La continuación de la guerra en Siria es el resultado de una intervención -orquestada por los Estados Unidos-de la OTAN, de Estados Unidos, de sus aliados regionales y de las fuerzas reaccionarias, cuyo objetivo es el cambio de régimen en Siria.

Esta política de cambio de régimen en Siria es ilegal y es una clara violación de la Carta de Naciones Unidas, la letra y espíritu de la ley internacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Esta política de forzar el cambio de régimen está amenazando la seguridad de la región y del mundo y ha aumentado el peligro de una confrontación directa entre Rusia y Estados Unidos, con la posibilidad de una catástrofe nuclear para el mundo entero.

La guerra y las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea han desestabilizado todos los sectores de la economía Siria, transformando un país que era autosuficiente en una nación dependiente de ayudas. La mitad de la población Siria está actualmente desplazada. Un informe de la ESCWA (Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia occidental) revela que estas sanciones están paralizando las tareas de ayuda en una de las mayores emergencias humanitarias después de la segunda guerra mundial. Una tercera parte de los refugiados sirios en los países del entorno, Jordania, Líbano y Turquía han sido duramente afectados por los recortes de Estados Unidos a la UNICEF. Esta situación obliga desesperadamente a los refugiados a una lucha para alcanzar Europa.

Ninguna entidad extranjera, ya sea un gobierno o un grupo armado, tiene derecho a violar los derechos fundamentales del pueblo Sirio a su independencia, soberanía nacional y autodeterminación. Esto incluye el derecho del gobierno sirio a pedir y aceptar apoyo militar de otros países, como han admitido incluso los Estados Unidos.

Solo el pueblo de Siria tiene el derecho inalienable de escoger sus líderes y determinar el carácter de su gobierno, libre de toda intervención extranjera. Este derecho no puede ejercerle debidamente bajo las condiciones en que Estados Unidos orquestó la intervención extranjera contra el pueblo sirio.

Nos oponemos a un cambio de régimen en Siria forzado por las potencias extranjeras apoyadas por los Estados Unidos y sus mercenarios. No es competencia nuestra apoyar u oponeros al presidente Assad o al gobierno sirio. Solo el pueblo sirio tiene el derecho a decidir la legitimidad de su gobierno.

La cuestión más urgente actualmente es la paz y poner fin a la violencia de la intervención extranjera, que ha dado como resultado la muerte de cientos de miles de gente y el desplazamiento de millones de sirios tanto en el interior como refugiados en el extranjero.

Tomando como base estos Puntos en Común, nosotros, como individuos y organizaciones- en una Coalición Ad Hoc- acordamos las siguientes peticiones y nos comprometemos a trabajar juntos para lograrlas:

Finalización inmediata de la política de Estados Unidos en cuanto a imponer un cambio de régimen en Siria , así como pleno reconocimiento y cumplimiento por parte de Estados Unidos, la OTAN y sus aliados, de los principios de la ley internacional y de la Carta de Naciones Unidas, incluyendo el respeto a la independencia y la integridad territorial de Siria.

Finalización inmediata de toda agresión exterior contra Siria y realizar serios esfuerzos encaminados a lograr una resolución política de la guerra.

Finalización inmediata de todo apoyo militar, financiero, logístico y de inteligencia por parte de Estados Unidos, de la OTAN, y sus aliados regionales a todos los mercenarios extranjeros y extremistas en la región de Oriente Medio.

Finalización inmediata de las sanciones económicas a Siria. Ayuda masiva internacional para los desplazados dentro de Siria y los refugiados en el extranjero.

Solo en una Siria en paz e independiente, libre de agresión extranjera, puede el pueblo sirio ejercer sus derechos soberanos, expresar su libre voluntad y elegir libremente su gobierno y la dirección de su país.

Invitamos a todos los partidarios de la paz y el derecho de los pueblos del mundo a su autodeterminación a unirnos para la cooperación en la tarea de lograr estas peticiones sumamente humanitarias.

Necesitamos trabajo, salud, educación y poner fin a la violencia policial racista aquí en nuestro país, no guerras de Estados Unidos en el extranjero!!



CHICAGO

Organizado por Answer Chicago

Resiste a la Guerra: Protesta por el Bombardeo de Trump a Siria!

Viernes, 7 de Abril entre 17:00 y 19:00

Lugar : Trump International Hotel & Tower Chicago. 401 N Wabash Avenue Chicago 60611

INFORMACION:

Resistencia a la Guerra! Esto es parte de un llamamiento nacional a la acción.

El régimen de Trump acaba de comenzar un bombardeo en Siria. No debemos caer en las mentiras y la propaganda. La guerra de Trump no es para la democracia ni para la intervención humanitaria. La guerra de Trump está relacionada con la superioridad y dominio de Estados Unidos. Como el resto de su agenda, su ataque está relacionado con el aumento de ganancias para los mil millonarios.



Durante los últimos 16 años Estados Unidos ha destruido Oriente Medio, originando la mayor crisis de refugiados de la historia y el nacimiento de ISIS. Mas bombas no es la respuesta. El bombardeo de Trump a Siria significa un peligro para toda la población mundial. Debemos unirnos y resistir !

La Coalición ANSWER hace un llamamiento para Acciones Nacionales.



La administración Trump está realizando una nueva guerra de agresión de Estados Unidos en Oriente Medio. El objetivo esta vez es Siria. Mas de 70 misiles de crucero bombardearon Siria esta noche.



La Coalición ANSWER hace un llamamiento a la gente y a las organizaciones para movilizar protestas nacionales coordinadas, el viernes a las 5:00 de la tarde y todo el fin de semana exigir la finalización de la guerra de Estados Unidos contra Siria. Estas protestas tendrán lugar en ciudades de todo el país, incluyendo Washington, D.C., en la Casa Blanca.



Hay que señalar que horas antes de que Trump ordenara los ataques militares en Siria, Hillary Clinton emergía a la luz pública para exigir a Trump que llevara a cabo bombardeos contra Siria. El partido Trump dirigido por los republicanos y el partido de los demócratas se vuelven a unir ahora para una nueva guerra de Estados Unidos en Oriente Medio.



Nuevamente, siguiendo un verdadero y ensayado guion, las acciones militares imperialistas de los Estados Unidos contra un gobierno independiente y soberano de Oriente medio, tiene lugar bajo el pretexto de proteger a la población civil de armas de destrucción masiva.



La hipocresía de los políticos que trafican con la guerra y los medios es asombrosa. Los Estados unidos han estado bombardeando, Irak, Yemen y otros lugares diariamente, matando cientos de civiles en Mosul, Irak, en un solo ataque. Numerosas familias, incluyendo sus niños fueron asesinadas por las bombas americanas. Los medios americanos han guardado prácticamente silencio sobre esos crímenes



En Marzo, el Pentágono llevó a cabo 70 bombardeos en Yemen, más que en todo el año 2016, y continua proporcionando bombas y bombarderos para la guerra genocida contra este país, dirigida por el gobierno saudí.



Ahora, el gobierno de Estados Unidos está bombardeando al gobierno laico de Bashar al-Assad en el momento en que el ejército nacional había derrotado a Al-Qaeda, el llamado Estado Islámico y a otras organizaciones terroristas armadas. El gobierno sirio, niega el uso de armas químicas. ¿En lugar de bombardear primero y luego hacer preguntas, no debería haber una investigación objetiva de los hechos?



Nuevamente, el gobierno de Estados Unidos presenta los motivos de su guerra como humanitarios. Nuevamente, el gobierno de Estados Unidos afirma que el gobierno objetivo posee y ha usado armas de destrucción masiva, como las justificaciones que daba para otras campañas de bombardeos.

.

En este punto, cada persona en los Estados Unidos debería comprender que el gobierno americano, el Pentágono y la CIA, están mintiendo cuando buscan justificar esta nueva agresión militar.



No olvidemos que el gobierno norteamericano insistía en que era necesario ir a la guerra de Irak para evitar que el gobierno de Saddam Hussein utilizara armas de destrucción masiva. No existían tales armas en 2003. Cientos de miles de iraquíes murieron, decenas de miles de tropas americanas sufrieron heridas que les cambiaron la vida o murieron, el país de Irak se fragmentó, permitiendo la aparición de ISIS.

Los bombardeos militares de Trump contra Siria plantean un grave peligro de escalada de una confrontación regional o incluso global. El gobierno sirio, en su batalla contra Al-Qaeda, ISIS y otros grupos armados, tiene el apoyo de Rusia e Irán.



La Coalición ANSWER hace un llamamiento a la gente y a las organizaciones para movilizar protestas nacionales coordinadas, el viernes a las 5:00 de la tarde y todo el fin de semana exigir la finalización de la guerra de Estados Unidos contra Siria. Estas protestas tendrán lugar en ciudades del país, incluyendo Washington, D.C., en la Casa Blanca.



Pueblos Unidos Contra la Opresión, Comité Contra la Guerra, han apoyado al Workers World Party Chicago. Si su organización quiere participar con nosotros llámenos o envíenos un mensaje al 773-885-3991

DETROIT

Organizado por el Workers World Party de Michigan

Concentración de Emergencia: Cese de la Invasión de Siria

Viernes, 7 de Abril a las 17:00

Lugar: Campus Martius Park. 800 Woodward Ave, Detroit 4822.

INFORMACION:

La administración Trump y sus aliados imperialistas están pidiendo a la OTAN realizar “una acción unilateral” en Siria, incluyendo el derrocamiento de Assad. Esto pondrá a los Estados Unidos en conflicto directo con las fuerzas rusas y con Irán. No podemos permitir que Siria se convierta en otra Libia o Irak. Únete a nosotros para decir “no” a la destrucción de Siria por la OTAN y el imperialismo en Oriente Medio.

HOUSTON

Organizado por Houston Socialist Movement

Manifestación de Emergencia contra los ataques militares de EE.UU. en Siria !.

Viernes, 7 de Abril entre 17:00 Y 19:00

Lugar: Corner of Wstheimer And Post Oak. Houston.

INFORMACION:

Durante decenios, el gobierno de Estados Unidos ha deseado derrocar el gobierno de Siria. En los últimos años, Washington ha financiado, entrenado y apoyado a las fuerzas reaccionarias que intentan derrocar al régimen sirio. Ahora la desacreditada e impopular administración Trump ha bombardeado Siria, utilizando el pretexto de las recientes muertes de civiles ocurridas allí, aparentemente causadas por un agente químico.

La guerra civil en Siria se ha saldado con casi medio millón de vidas. El país necesita desesperadamente paz y reconstrucción, no un acto de agresión por parte del país imperialista más poderoso del mundo. El racista y bufón misógino de la Casa Blanca puede encontrar interés en desencadenar más destrucción y muerte en Siria para desviar la atención de la creciente ola de escándalos que sacuden su administración. No obstante, mucha gente en Estados Unidos y en el mundo entero rechazan este acto desvergonzado de agresión imperialista.

Una manifestación de emergencia contra los ataques militares de Estados Unidos en Siria tendrá lugar el Viernes, 7 de Abril a las 5:00 p.m. en la esquina de Westheimer and Post Oak en Houston. Los manifestantes pedirán : Cese del Bombardeo Ahora!!

Sacad las Manos fuera de Siria! Aplastemos el Imperialismo Norteamericano! .Esta acción está siendo organizada por el Houston Socialist Movement. Para más información, por favor, llamar al 832.692.2306.

LONDRES

Organizado por “ Stop de War Coalition”

Manifestación de Emergencia: No al ataque de Trump a Siria

Viernes 7 de Abril entre 17:00 y 19:00

Lugar: Downing Street, United Kingdom, SW1A2 Londres

INFORMACION:

No a los ataques de Trump en Siria! No al apoyo británico! Manifestación esta noche en Londres, Downing Street 5-7 pm.

La Coalición “Stop the War” condena la decisión de Donald Trump de lanzar ataques contra objetivos sirios. Esta acción solo va a aumentar la cantidad de muertes en Siria, y a inflamar la terrible guerra que ya ha causado una miseria indecible para la población del país.

Esta es la peor manera posible de responder al ataque injustificable en Khan Sheikhum. Además de agudizar cada vez más la tragedia del pueblo sirio, esta acción completamente irresponsable, amenaza con extender la guerra y llevar a Occidente a una confrontación militar con Rusia.

​​ Es vergonzoso que Theresa May se haya apresurado a apoyar esta acción cometida por el presidente norteamericano más xenófobo y reaccionario de la historia.

​ “Stop the War” convoca protestas hoy contra éste o cualquier ataque posterior y contra el apoyo británico o su participación. La protesta en Londres, organizada por Stop the War y apoyada por la CND,( Campaña por el Desarme Nuclear) tendrá lugar hoy en Downing Street de 5 a 7 p.m.

LOS ANGELES

Organizado por Answer Los Angeles

Manifestación de Emergencia: Sacad las Manos de Siria!

Viernes, 7 de Abril entre 17:00 y 20:00 h.

Lugar: Pershing Square. Los Angeles 90013

INFORMACION:

La noche pasada el gobierno norteamericano, bajo la racista administración Trump, ha lanzado una campaña de bombardeos dirigida al gobierno sirio y a su población.

Debemos actuar inmediatamente para rechazar esta guerra basada en una afirmación inconsistente de que el gobierno sirio llevó a cabo un ataque contra su propio pueblo. No ha habido ninguna investigación independiente de los hechos de la última atrocidad en Siria y la administración Trump y el Pentágono se han apresurado a lanzar ataques que amenazan con convertirse en un conflicto de alcance regional o mundial.

La intervención militar de Estados Unidos nunca ha mejorado las vidas de nadie como se ha visto en los últimos años, en Irak, Afghanistan, Libia, Honduras y etc..! Ningún misil de crucero ha liberado nunca al pueblo oprimido o ha traído la llamada democracia! Han sido siempre los beneficiarios de la guerra los que llenan sus bolsillos al mismo tiempo que cierran nuestras escuelas y nos despojan de la atención sanitaria! Siempre es a la gente pobre y trabajadora de los Estados Unidos a los que mandan a matar y a que les maten otros pobres y trabajadores, siguiendo los caprichos del club de millonarios del Congreso ya sea demócrata o republicano. Incluso Hillary ha vuelto a la luz pública para hacer sonar los tambores de guerra contra Siria.

Únete a nosotros en las calles para decir: Estados Unidos Sacad las manos de Siria!

Luchar contra el racismo y la xenofobia! Los refugiados son aquí bienvenidos!

Dinero para puestos de trabajo, escuelas, y vivienda -no para la guerra!



Patrocinadores: Arab-Americans 4 Syria; ANSWER Coalition; Alenteshar Newspaper; Full Rights for Immigrants Coalition; KmB – Pro-People Youth; March Forward!; Black Star Liberation Party; National Brown Berets; Morena Los Angeles Fuerza y Unidad; Code Pink; Progressive Asian Network for Action (PANA); Ground Game LA; March and Rally Los Angeles; Long Beach Progressive Revolution; Occupy Los Angeles; Eastside Greens; San Fernando Valley Greens; LA Central Greens; Northeast Greens; Antelope Valley Greens; Pomona Valley Greens; Progressives for a Democratic Republic; UCLA Prof. Namhee Lee; Refuse Fascism; Party for Socialism & Liberation; Communist Party of Mexico Marxist Leninist PCMML/FPR; and more!

MINEAPOLIS

Organizado por Peace Action Coalition de Minnesota

Digamos No a la Guerra de Estados Unidos en Siria- No a la Espiral de Guerras Sin Fin.

Sábado, 8 de abril entre 15:00 y 16:00

Lugar: Lake Street and Hiawatha Ave. Minneapolis

INFORMACION:

Las bombas norteamericanas toman Siria como objetivo.

Digamos No a la guerra de Estados Unidos en Siria- No a la escalada interminable de Guerras .

Pancartas Contra la Guerra

Envía un mensaje de emergencia contra la guerra:

Saturday, April 8, 2017

3:00 pm – 4:00 pm

Hiawatha and Lake Street.Minneapolis

El jueves, 6 de abril, la Administración Trump lanzó bombardeos contra instalaciones militares del gobierno sirio. Estos bombardeos, que se llevaron a cabo alegando que el gobierno de Siria utiliza armas químicas, no sirven más que para hacer del mundo un lugar mas peligroso.

La intervención militar norteamericana no está orientada a ayudar a la población, o a resolver conflictos internos de naciones pequeñas humanitariamente. Esta intervención solo sirve a los intereses de la élite de Estados Unidos, a la que no le importa nada la población siria o la de Oriente Medio

El gobierno de Estados Unidos ha emprendido una serie interminable de guerras y la intervención durante 14 años en Irak, Siria, Yemen, Libia, Somalia, Afganistán, Pakistan y en otros lugares. Esta nueva espiral de violencia solo conduce a más muertos, heridos y desplazados.

Únete a la manifestación del Sábado, 8 de abril para enviar un mensaje de urgencia contra la guerra ! Digamos NO a las Guerras Interminables!

Iniciado por la Coalición de Acción por la Paz de Minnesota.

Para mas información 612 275-272

MINEAPOLIS

Organizado por la Coalición de Minnesota “Peace Action”

Digamos No a la guerra de Estados Unidos en Siria- No a la espiral interminable de Guerras.

Martes, 11 de abril entre 16:30 y 17:30

Lugar: 1200 Washington Ave So. Minneapolis

INFORMACION:

Enviar un mensaje urgente contra la guerra: Di NO a la Espiral interminable de guerras de Estados Unidos.



Banner & Picket

Martes, 11 de Abril, 2017

4:30–5:30 pm

Oficina del Senador de Minnesota Amy Klobuchar.

1200 Washington Ave So.Minneapolis

Trump y el Pentágono intensifican las guerras interminables de Estados Unidos. Trump pide 54 mil millones para el Pentágono mientras que recorta programas necesarios.

En las últimas semanas, miles de tropas adicionales estadounidenses han sido enviadas a Irak, Siria y Kuwait.

Las muertes de civiles a causa de los bombardeos norteamericanos han aumentado dramáticamente.

La administración Trump tiene proyectos de aumentar la intervención de Estados Unidos en Yemen, Somalia y Libia, e incluir mas ataques con drones y hombres sobre el terreno.

Hay previsiones de enviar miles de tropas norteamericanas a Afganistán

La administración Trump necesita 54 mil millones adicionales para el Pentágono, mientras que se prevén recortes para la Agencia de Protección Medioambiental, Comidas a Domicilio (Meals and Wheels) y otros servicios.

Dile al Senador Klobuchar que el pueblo de Minnesota ya ha tenido bastantes guerras interminables e intervenciones, necesitamos fondos para necesidades humanitarias y el medio ambiente, no mas guerra.

Inciado por “Peace Action Coalition”. Minnesota. Para mas información : 612 275-2720 or 612 827-5364





NEWARK(NEW JERSEY)

Organizado por Bob Witanek y New Jersey Contra la Guerra de Estados Unidos en Siria.

Manifestación contra el Bombardeo de Estados Unidos en Siria

Viernes 7 de abril entre 17:00 y 20:00

Lugar: MLK Monument, Newark, NJ Corner 13th Av/ MLK Blvd

INFORMACION:

Manifestación de Emergencia: Cese del Bombardeo. NO A LA GUERRA DE ESTADOS UNIDOS EN SIRIA!

Mapa del lugar:



https://www.google.com/maps/place/465+Dr+Martin+Luther+King+Jr+Blvd,+Newark,+NJ+07102/@40.73755,-74.1823956,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1sMLK+blvd+newark+nj!3m4!1s0x89c2537b71478b59:0x939db703cdf58265!8m2!3d40.737546!4d-74.1802069



Por favor difundid esta nota de prensa a los mayores medios posibles.



http://njnouswarinme.blogspot.com/2017/04/immediate-release-nj-to-protest-syria.html



PUBLICACIÓN INMEDIATA: New Jersey se manifiesta contra el Bombardeo a Siria.

7 de Abril de 2017.

Contacto : Bob Witanek 908-881-5275



Hoy Viernes 7 de abril tendrá lugar una manifestación de urgencia contra el lanzamiento por parte de Estados Unidos de unos 60 misiles de crucero contra la nación y el pueblo de Siria, en Newmark en el Martin Luther King Monument esquina a MLK Boulevard y la 13th Avenue. (Cerca de Recors Hall ).

La concentración es convocada por la organización de emergencia de New Jersey Contra la Guerra de Estados Unidos en Siria

En la concentración habrá presentaciones de opositores locales y de la zona a las guerras norteamericanas en Oriente Medio.

Se convocó el jueves anterior después de discusiones por las redes sociales realizadas por activistas de New Jersey preocupados por la intensificación de la violencia y también por la posibilidad de una escalada posterior hacia una guerra nuclear.

De acuerdo a uno de los organizadores, Bob Witanek:

“No ha habido aún ninguna investigación de fondo pero hay precipitación para establecer juicios y reclamar represalias. Hasta ahora ha habido otros ataques durante este año con una cantidad similar de numerosas víctimas debido a ataques con drones o aéreos, un helicóptero saudí que disparó contra un barco de refugiados y otros incidentes a manos de Estados Unidos, en Siria, Irak y Yemen. Ha habido informes que estiman en 1000 las víctimas civiles causadas por las acciones militares norteamericanas durante Marzo de 2017. Si Siria estuviera implicada no sería muy difícil recoger pruebas para probarlo. Lo mismo es válido si lo estuvieran otras fuerzas incluyendo los diferentes grupos rebeldes apoyados por Estados Unidos ,ISIS y otras fuerzas.

Independientemente de cómo sucedió, ello no es razón para una intensificación de la guerra sobre todo con tantos otros actos atroces similares que fueron obviamente realizados por Estados Unidos y sus aliados en las últimas semanas y meses. Hillary Clinton pedía guerra y Trump respondió con un aluvión de misiles de crucero Tomahawk.

Aún no hay informes del recuento de víctimas. Existe un serio peligro de una escalada hacia la guerra nuclear ya que Rusia está presente en Siria y según se ha informado en el lugar del ataque.

Necesitamos decir:

NO A LA ESPIRAL DE GUERRAS DE ESTADOS UNIDOS EN MEDIO ORIENTE-FUERA ESTADOS UNIDOS!”

Evento en el facebook:

Facebook event:

https://www.facebook.com/events/1355497121173856/

NEHAVEN ( CONNECTICUT)

Organizado por “Answer Coalition”.

Manifestación CT (Connecticut) Contra el Bombardeo de Siria!

Sábado, 8 de abril entre 16:00 y 18:00.

Lugar: Church St and Chapel St.

INFORMACION:

El régimen de Trump acaba de comenzar un bombardeo en Siria. No debemos caer en las mentiras y la propaganda. La guerra de Trump no es para la democracia ni para la intervención humanitaria. La guerra de Trump está relacionada con la superioridad y dominio de Estados Unidos. Como el resto de su agenda, su ataque está relacionado con el aumento de ganancias para los mil millonarios.

Durante los últimos 16 años Estados Unidos ha destruido el Oriente Medio, originando la mayor crisis de refugiados de la historia y el nacimiento de ISIS. Más bombas no es la respuesta. El bombardeo de Trump a Siria significa un peligro para toda la población mundial. Debemos unirnos y resistir

Email ct@answercoalition.org if you or your organization would like to help/endorse with this protest.

NEW ORLEANS( LUISIANA)

Organizado por el New Orleans Workers Group

NUEVA ORLEANS Manifestación de Emergencia: Cese de la Invasión de Siria por Estados Unidos!

Martes 11 de abril entre 17:00 y 18:30.

Lugar: Canal Street & N. Rampart. Nueva Orleans 70112

INFORMACION:

Cese de la Invasión Imperialista de Siria! . No más mentiras imperialistas!

Utilicen nuestro dinero de los impuestos para mejorar nuestras condiciones de vida, no para guerras!

NUEVA YORK

Organizado por Imani Henry e International Action Center

Nueva York protesta de emergencia contra el bombardeo de Estados Unidos a Siria.

Viernes, 7 de abril entre 18:30 y 21:30

Lugar: Union Sq , New York, NY 10003, Estados Unidos

Centro Internacional de Acción

ANUNCIO DE PRENSA



CESE DE LA GUERRA EN SIRIA! PROTESTA CONTRA LA GUERRA EN NUEVA YORK.

VIERNES, 6.30

LUGAR: UNION SQUARE

INFORMACION.

Los manifestantes saldrán a las calles con un rechazo inmediato a la intensificación de la guerra de la Administración Trump y a la guerra permanente apoyada por Estados Unidos contra el pueblo sirio. En Nueva York, los manifestantes se reunirán en Union Square para una concentración a las 6:30 y una marcha, con otras ciudades incluyendo Washington,DC; Baltimore; Filadelfia y otras .



Los manifestantes mostrarán su rechazo a este último ataque a un pais pobre, poco después de producirse cientos de muertes de la población civil a manos de los ataques aéreos norteamericanos en Mosul, Yemen y la misma Siria. La hipocresía de Washington-cuyo ejército posee el arsenal químico, nuclear, biológico y de armas convencionales más grande del mundo-lanzando más ataques aéreos para parar el uso de armas químicas, es asombroso y revela la verdadera finalidad : cambio de régimen.

Las guerras de Estados Unidos se construyen siempre sobre mentiras y se afirma que se emprenden por razones humanitarias. Ya sea, la resolución del Golfo de Tonkin de 1966 que hundió a Estados Unidos en la ciénaga del Vietnam; la mentira de las incubadoras de niños en 1990 que provocó durante 42 dias-un ataque aéreo en Irak matando decenas de miles de personas; o la infame mentira de 2003 sobre la existencia de armas de destrucción masiva-el resultado final de la guerra es siempre el de muerte y destrucción, y se libra para las ganancias de Wall Street.

El ejército árabe sirio estaba ganando la guerra contra el ISIS y los “rebeldes” apoyados por Estados Unidos y no tenía ninguna razón ni estratégica, ni política ni militar para organizar un ataque químico mortal. En cuanto al ataque químico de 2013 en Ghouta, Siria, al que ahora se hace referencia como si fuera otro ejemplo de la brutalidad del gobierno sirio-se ha demostrado que no procedía del gobierno de Assad, según los investigadores de Naciones Unidas y de periodistas del “establishment” como Seymour Hersh.



Ningúno de los dos partidos políticos es fiable para enfrentarse a la máquina de guerra norteamericana. Está claro, que solo la gente a la que Trump ha agraviado con su racismo antiinmigrantes, su fanatismo antimusulmán y su misoginia de base tienen capacidad de oponerse a esta guerra, ya que Trump abraza los objetivos de política exterior y las estrategias de guerra de Hillary Rodham Clinton.

Mañana esta gente estará en las calles – para rechazar la última guerra de Washington y exigir que los billones gastados en la guerra en el extranjero se utilicen en su lugar para cubrir las necesidades de la población, como puestos de trabajo, vivienda, sanidad, derechos de reproducción y guarderías.

Fuera Estados Unidos de Oriente Medio!

OTAWA (CANADA)

Organizado por Sam Heaton.

Concentración de Emergencia: Sacad las Manos de Siria! Opongámonos a los ataques aéreos de Estados Unidos.

Sábado, 8 de abril entre 12:00 y 13:00

Lugar: Embajada de los Estados Unidos, 490 Sussex Dr. Ottawa ( York y Sussex)

INFORMACION:

Traed vuestras pancartas, banderas y estandartes.

En la tarde del jueves 6 de abril, la administración norteamericana de Trump ha lanzado un ataque criminal contra Siria desde dos navíos de guerra norteamericanos en el Mediterráneo, alcanzando una base aérea siria y matando a varios civiles y soldados.

Sin presentar ninguna prueba, Trump acusa al gobierno sirio de llevar a cabo un ataque con armas químicas, repitiendo los métodos utilizados para justificar las guerras contra Irak y Libia. Trump declaró que la agresión estadounidense fue una represalia y hacía un llamamiento a que se le unieran los países “civilizados”. El ataque con misiles se produce después de la entrada ilegal de más de 1000 efectivos de tropas terrestres en Siria y más que llegarán y una intensificación de los esfuerzos de Estados Unidos para un cambio de régimen.

El aumento de la intervención norteamericana tiene como objetivo asegurar que no haya ninguna resolución política pacífica del conflicto sirio liderada por la población de Siria. Ello no solo conducirá a futuras tragedias y muertes en Siria, sino que plantea serios riesgos de una guerra más amplia regional o de una guerra mundial.

Es inaceptable que el primer ministro canadiense, Trudeau, declare un “apoyo pleno” a este ataque ilegal de Estados Unidos.

FILADELFIA

Organizado por el International Action Center-Philadelphia y el Workers World Party – Philadelphia.

Que Cese el Bombardeo de Siria! Fuera vuestras Manos de Siria!

Viernes 7 de abril entre 16:30 y 18:30

Lugar: Ayuntamiento de Filadelfia.

Información: Acción Inmediata Urgente para exigir: El Cese de la Guerra de Estados Unidos en Siria!

Cese de la Guerra contra gente negra o mestiza!

Lugar de encuentro en 15th and Market! Marcha y Cierre!

INFORMACION:

La administración norteamericana ha revertido su posición en Siria el 5 de abril, lo que significa extender la intervención de Estados Unidos. El 6 de abril, el Secretario de Estado, Rex Tillerson declaró que el presidente sirio Bashar al-Assad no tiene ninguna función, amenazando así una guerra de gran importancia en la región. (New York Times, 6 de abril).



Esto siguió a la noticia de que una descarga de armas químicas el 4 de abril en Idlib, Siria, dejó docenas de muertos. Antes de que se asentara la polvareda, los traficantes de la guerra de Washington y sus aliados británicos y franceses, ambos colonias anteriores en la región, acusaron al gobierno sirio y sus aliados rusos del ataque.

La retórica de los políticos imperialistas, la prensa burguesa y la amplia variedad de fuerzas favorables a la guerra, transmitieron enseguida un tufo a otra nueva invasión de Estados Unidos y a una guerra más extensa. No sería la primera guerra norteamericana construida sobre un pretexto falso. En Agosto de 1964, el falso incidente del Golfo de Tonkin extendió la guerra de Vietnanm hasta que 3 millones de vietnamitas y 58.000 soldados norteamericanos perdieron la vida. En 2003, el falso pretexto de las armas iraquíes de destrucción masiva, originó la destrucción de Irak con millones de muertos y desplazados.



Las insidiosas mentiras del imperio son siempre utilizadas para impulsar ataques coloniales contra naciones oprimidas. Trump, el autoproclamado aislacionista, se ha transformado ante nuestros ojos en el Clinton intervencionista, una alternativa que había utilizado anteriormente para asustar a muchos. Londres, Paris, y Washington se apresuraron a realizar una propuesta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acusando a Siria.



La actitud de Estados Unidos apesta a hipocresía, porque los bombardeos dirigidos por ellos, en Mosul, Irak, y Raqqa en Siria, durante el mes pasado y según informes de estos países han causado 700 muertes en la población incluyendo cientos de niños.



Mentiras y líneas rojas



Lo que sonaba familiar de esta mentira no era el número de víctimas de pasadas guerras. En 2012, Obama trazó lo que él denominó una línea roja en Siria, que era la alegación del gobierno de Damasco de utilizar armas químicas. Siria poseía armas químicas como disuasorio a las armas nucleares de Israel; no tenía intención de usarlas contra la insurgencia reaccionaria apoyada por el imperialismo, especialmente teniendo en cuenta que comprendía que ello significaría una invasión.



Las declaraciones de Obama fomentaron la proliferación de armas químicas entre las fuerzas de la contra reaccionarias, porque sabían que el uso de armas químicas proporcionaba a Estados Unidos un pretexto para ayudarlos directamente a liquidar el estado sirio. Seguramente, a eso responde el ataque de 2013 con armas químicas que golpeó el barrio Ghouta de Damasco, matando cientos de personas. Precisamente, este 4 de abril, Estados Unidos y sus aliados acusaron de este ataque inmediatamente al estado sirio.



Obama amenazó con una “zona de exclusión del espacio aéreo” (clave para realizar una campaña de bombardeos, la misma estrategia utilizada para liquidar el estado Libio) sobre el territorio perteneciente al gobierno. Los medios corporativos se hicieron eco y repitieron como papagayos al unísono, todas las palabras del Pentágono para movilizar el apoyo popular. Fracasaron.



Rusia negoció el desmantelamiento de las armas químicas de Siria para apaciguar la sed de guerra occidental, el proceso estuvo supervisado por observadores internacionales. El estado sirio ya no tiene armas químicas, aun así, los medios, casi después de cuatro años, como si esto no hubiera ocurrido, continúan haciéndose eco del argumento del Pentágono.



Los mensajes de Trump se dirigen…hacia la guerra.

Los mensajes sobre Siria de la administración Trump durante unos pocos meses se mezclaban. Trump se concentraba en acusar a la administración Obama de haberse retirado en 2013. Las recientes actuaciones de la nueva administración hablan por si mismas. Trump anunció más de 1.000 fuerzas terrestres norteamericanas adicionales en Siria. Declaró que los Estados Unidos no abandonarían Siria incluso después de que cumplieran con el objetivo declarado de derrotar al llamado Estado Islámico. Esta presencia continua equivaldría a una partición de facto de Siria.

Con el Estado Islámico en las últimas, sería evidente que el papel de Estados Unidos en el terreno de Siria crecería. El 30 de marzo, Nikki Haley, embajador estadounidense de Naciones Unidas, afirmaba, “Nuestra prioridad ya no es de esperar y conseguir que Assad salga”. Tres días después, el 2 de abril, respondiendo a una pregunta, Haley dijo, “Assad es siempre una prioridad”.



El 5 de abril, un dia después del ataque con armas químicas en Idlib, Trump declaró: “Mi actitud hacia Siria y Assad han cambiado mucho…Estamos hablando ahora de un nivel diferente”. Cuando le preguntaron si Estados Unidos podría emprender un ataque contra el estado Sirio, Trump respondió: “ No estoy diciendo que hago algo de esta o la otra manera, por supuesto, no voy a decírselo…en el plano militar, no me gusta decir hacia donde voy y lo que estoy haciendo.”



Aquellos que equivocadamente pensaban que Trump sería anti-intervención quizás se sorprendan con este cambio. Pero aquellos que comprenden la naturaleza del imperialismo norteamericano sabían que esto era inevitable. Washington nunca cambió sus objetivos en Siria, solamente su estrategia a corto plazo. Cuando el gobierno norteamericano no pudo liquidar directamente el estado sirio, la OTAN, a la que se sumaron, Turquía, Arabia Saudí y las monarquías del golfo, armaron escuadrones de la muerte tales como Al-Qaeda y el Estado Islámico. Estas fuerzas reaccionarias supervisaban el objetivo de Estados Unidos de destruir con bombas la Siria laica, una sociedad plural.

Una vez que estas fuerzas contrainsurgentes ya habían destruido suficientemente Siria, en 2014, Estados Unidos las utilizó como excusa para comenzar a bombardearla. Esta extensión de la guerra contra el terror en Siria hizo poco daño al Estado Islámico. Los ataques aéreos norteamericanos en su mayor parte destruyeron infraestructuras vitales. A veces, la coalición de Estados Unidos alcanzó a soldados sirios, allanando el camino para el avance del ISIS.

La persona que se sube al podio puede cambiar, pero la clase dominante debe asegurarse sus ganancias de una u otra manera para sobrevivir.



Hoy Siria está en la primera línea de combate, defendiéndose ella sola contra un asedio imperialista masivo. Es el último estado árabe verdaderamente independiente. Durante seis años, los sirios están haciendo frente a una lucha a muerte polifacética contra docenas de países, aun así ellos y sus aliados están más cerca que nunca de la victoria. La resistencia firme de Siria ha acelerado las contradicciones dentro del imperialismo global, abonando el terreno para la resistencia al imperialismo en todo el mundo.



La guerra contra Siria ha sido siempre por algo más que por sus recursos naturales o los oleoductos. La sociedad siria se edificó sobre los cimientos del laicismo, pluralismo, resistencia y progreso. La guerra contra Siria equivale a una contra revolución para destruir sus mismos cimientos. El imperialismo tiene que proteger a las fuerzas más sectarias y reaccionarias para alcanzar su meta, exactamente como hicieron en Afganistán con los reaccionarios Muyahidines, a los que luego utilizaron como excusa para la ocupación.

A pesar de la presión tan intensa, los sirios han derribado un jet israelí que daba apoyo aéreo a los contras en la ciudad de Palmira el 17 de marzo. Damasco declaró que si su espacio aéreo es violado de nuevo por el estado sionista no dudarán en detenerlos, demostrando así un resuelto rechazo a rendir su soberanía. Siria ha facilitado que las fuerzas de resistencia de la región de Oriente Medio y Norte de Africa (MENA) y del mundo se unan contra el imperialismo.

Cese de la Guerra! Fuera Estados Unidos!

Es el deber de los que viven en el vientre de la bestia, en Norteamérica, exigir inequívocamente que las fuerzas imperialistas abandonen Siria. Tenemos que combatir la propaganda burguesa hasta que se rompan nuestras cuerdas vocales. Los mismos medios que justifican el linchamiento de niños negros en Estados Unidos están utilizando las muertes de los niños sirios para justificar la guerra.



Las guerras contra Afghanistan, Irak y Libia fueron todas genocidios coloniales construidos sobre mentiras. Siria no es diferente. Las ocupaciones de todas esas víctimas continúan. La intervención en Afganistán es la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. Una ocupación norteamericana de Siria no sería diferente.



Como Irán y Rusia no permitirán que Siria se convierta en un “estado fallido” una “represalia” estadounidense promete hacer de esta guerra regional una guerra mundial. La liberación de los trabajadores y de los pueblos oprimidos en Estados Unidos depende de nuestra habilidad para unir nuestras luchas con las luchas de independencia de las naciones oprimidas.



Los contras, OTAN, Estados Unidos, Turquía, Israel: Fuera de Siria!



RICHMOND (VIRGINIA)

Organizado por “ The Virginia Defender”

Manifestación de Emergencia: Estados Unidos Sacad las manos de Siria! Trabajo, no Guerra!

Viernes 7 de abril entre 17:00 y 18:00

Lugar: Unitates States Government Courts US o Richmond Federal Courthouse

700 W Broad St Richmond (Virginia) 23220

INFORMACION:

En todo el país se están convocando manifestaciones en respuesta a la orden de la administración Trump de bombardear un aeródromo del gobierno en Siria. Según la agencia de noticias Reuters, “funcionarios estadounidenses declararon que el ejército norteamericano lanzó docenas de misiles de crucero contra la base aérea controlada por las fuerzas de Assad en respuesta al ataque con gas venenoso el martes en un área tomada por los rebeldes”.

Es bien sabido que Siria se liberó de sus armas químicas hace años, un hecho confirmado por los investigadores de Naciones Unidas. Hace días, Trump decía que él no estaba interesado en un cambio de régimen en Siria. Ahora dice que ha cambiado de opinion. ¿Por qué? ¿Porque se preocupa por el pueblo sirio? O ¿porque necesita desesperadamente una desviación de atención por el rápido desmoronamiento de su administración?

¿Y que posible interés tendría el presidente Assad en reintroducir la guerra química? Pero sabemos que ISIS utiliza cualquier arma disponible, no importa lo atroz que ésta sea. ¿Estarían almacenando estas armas en edificios alcanzados por las fuerzas aéreas sirias?

¿Recordáis la falsa acusación de “armas de destrucción masiva” que lanzó en 2003 la guerra contra Irak? ¿ El “incidente del Golfo de Tonkin” que nos sumergió de lleno en Vietnam? Esta acusación de armas químicas tiene toda las señales de otra Gran Mentira diseñada para engañarnos y que apoyemos otra guerra criminal y racista que no beneficia a nuestros intereses y que nos costará – a los trabajadores de este país- vidas, dinero y honor, por no mencionar lo que supondrá para la población siria.

Ven a la Manifestación de Emergencia, el 7 de abril 5-6 pm delante de la Richmond Federal Courthouse.

NO A LA GUERRA EN SIRIA!

FUERA DE ORIENTE MEDIO!

DINERO PARA TRABAJO, EDUCACION Y SANIDAD, NO GUERRA!

SALT LAKE CITY (UTAH)

Organizado por “Utah Anti-War Committee”

NO A LA GUERRA en Siria! Que Cese el belicismo de Trump!

Domingo 9 de abril entre 16:00 y 18:00.

Lugar: Wallace Bennett Federal Building. 125 South State Street, Salt Lake City 84138

INFORMACION:

Digamos no, a la reciente agresión de Trump al mundo! Digamos no al intento de Trump de comenzar la Tercera Guerra Mundial! Detengamos la catastrófica guerra antes de que comience!

Uníos a nosotros en el edificio Wallace F. Bennett Federal este domingo. Trump está poniendo el mundo entero en peligro. Hagamos frente a su belicismo!.

Información:

“Tras el ataque aéreo, un portavoz del Pentágono informó que los misiles estaban dirigidos a “aeronaves, refugios aéreos protegidos, almacenes logísticos y de petróleo, bunkers de suministro de municiones, sistemas de defensa aérea y radares”. Un funcionario estadounidense declara que Rusia, que tenía personal estacionado en la base, fue notificada de los bombardeos aéreos con antelación”.



“Esta noche, hago un llamamiento a todas las naciones civilizadas a que se unan a nosotros para buscar el final de la matanza y derramamiento de sangre en Siria y también para acabar con el terrorismo de cualquier clase o tipo”, declaró Trump.”

http://abcnews.go.com/International/us-launches-military-strike-syria/story?id=46632349

WASHINGTON D.C.

Organizado por “Workers World Party –Baltimore”

Estados Unidos, Saca las manos de Siria- Cese del bombardeo ahora!

Viernes 7 de abril, entre 12:00 y 1300.

Lugar: Punto de encuentro la estación de metro del Pentágono.

INFORMACION

Manifestación de emergencia el Viernes para exigir que Estados Unidos saque las manos de Siria- Que pare el bombardeo ahora!

VANCOUVER



Organizado por “Fire This Time”

Acción de Emergencia: EE.UU. Saca tus manos de Estados Unidos de Venezuela y Siria!

Viernes 7 de abril entre 16:00 Y 19:00

Lugar: US Consulate ( 1075 W.Pender St) y Vancouver Art Gallery (Robson)

INFORMACION:

El 6 de abril de 2017 buques de guerra estadounidenses lanzaron 59 misiles de crucero en ataques aéreos contra una base del ejército sirio, una peligrosa escalada de la guerra norteamericana contra Siria. En respuesta a este ataque, el pueblo de Estados Unidos y de todo el mundo saldrá a las calles a exigir “El Cese del bombardeo en Siria” y “ EE.UU, sacad vuestras manos de Siria!”).

En Vancouver , la Campaña de Solidaridad promovida por Fire this Time Venezuela, combinará la manifestación mensual prevista : “Estados Unidos Saca tus Manos de Venezuela”, con una protesta de emergencia exigiendo que Estados Unidos cese el bombardeo y toda intervención en Siria , organizada por el movimiento Movilización Contra la Guerra y Ocupación (MAWO). Únete a nosotros en el Consulado de EE.UU. el Viernes ,7 de abril, para exponer nuestras exigencias sobre el cese del imperialismo norteamericano, desde Venezuela hasta Siria, a las puertas del gobierno norteamericano en Vancouver!

Todos los países que hacen frente al imperialismo norteamericano están luchando contra un enemigo común, y nosotros somos más fuertes luchando juntos en esta batalla!

Unete a nuestro evento: https://www.facebook.com/events/536611246726324/

VANCOUVER

Organizado por : Mobilization Against War and Occupation-MAWO.

Concentración de Emergencia : Cese de los Bombardeos de Estados Unidos en Siria! Saca tus Manos de Siria!.

Sábado 8 de abril entre 15:30 y 17:30

Lugar: Vancouver Art Gallery, Robson and Howe. Downtown Vancouver.

INFORMACION:

Este evento tendrá lugar en territorios indígenas de las naciones Tsleil-Waututh, Musqueam y Squamish de Coast Salish.

De 1-3:30p.m, Climate Convergence Vancouver organiza una Inter Acción para Climate Justice https://www.facebook.com/events/409564969405077/

Invitamos a nuestros seguidores a que asistan a este importante acto y se reúnan con nosotros a las 3:30 para nuestra concentración de emergencia contra el

bombardeo de Siria.



El 6 de Abril de 2017 navíos de guerra norteamericanos lanzaron ataques aéreos contra una base del ejército Sirio. Estados Unidos ha estado interviniendo en Siria durante 6 años, incluyendo el armamento y la financiación para guerreros mercenarios con la intención de derrocar al presidente sirio Assad, y utilizando la excusa de combatir a Daesh, como pretexto para intervenir militarmente en Siria. El ataque con misiles de crucero de Estados Unidos es una espiral peligrosa de la guerra de éstos en Siria.



Como respuesta a este bombardeo criminal norteamericano en Siria, la gente que desea la paz en Vancouver se reúne como protesta en coordinación con actos en los Estados Unidos y en el mundo entero para exigir:



Estados Unidos Cese del Bombardeo en Siria! Estados Unidos Saca tus Manos de Siria!

MAWO ~ Mobilization Against War & Occupation

http://WWW.MAWOVANCOUVER.ORG/

info@mawovancouver.org

Facebook: http://www.facebook.com/groups/2325459635

Twitter: @mawovan

Youtube: http://www.youtube.com/mawovan

