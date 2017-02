El nuevo-viejo guión de los infomercenarios (Sara Rosenberg)

Sara Rosenberg, 17 de febrero de 2016

El periodismo de las grandes corporaciones es sin duda un arma de guerra.

La mentira y la difamación es su munición para la batalla contra los principios básicos de la soberanía y de la paz.

Esta última campaña contra Venezuela se ha preparado meticulosamente para crear más caos y más guerra, desgastar al pueblo y a su legítimo gobierno, en una conocida estrategia de injerencia y destrucción imperialista.

O me dejas gobernarte y saquearte, dicen, o tendrás la guerra en casa.

Armaremos a una oposición, la financiaremos, la dirigiremos, sabotearemos, asesinaremos, nos vale madre la Constitución y esa cosa llamada democracia que tanto defienden, como si a nosotros nos preocupara. El gangsterismo es nuestro método. Y está claro que hemos conseguido grandes beneficios con la guerra, hemos destruido Irak, Afganistán, Libia, Yemen, Palestina, Siria –aunque ahí nos han dado una buena paliza- y controlamos a nuestros gángsteres aliados en muchos países del mundo. No vamos a permitir que América Latina se nos escape de las manos, tenemos mafia dura ya instalada en Argentina, Brasil, México y vamos por nuestro “final team”. ¿O acaso no han visto cómo en todas nuestras películas y series y programas de eso que llaman realidad siempre gana el más fuerte y el menos escrupuloso? Esa ha sido y es nuestra política desde siempre, desde la conquista del lejano Oeste y el exterminio de esos indios que decían que existía un derecho y otras formas de vida y relación humana… Para eso y para que lo entiendan y lo acepten como algo natural hemos producido miles de películas y series sobre el triunfo de los colonizadores y cazadores de cabelleras.

En este capítulo la política de guerra continúa y la CNN sirve y ha servido siempre como un instrumento de guerra. Es un capítulo más. Desde siempre la CNN ha lanzando ataques y ha hecho propaganda abierta contra el gobierno y el pueblo bolivariano. Han acusado al gobierno de Venezuela de estar ligado al narcotráfico, de no respetar los derechos humanos y de todo tipo de aberraciones, pero hay un dicho popular, “tanto va el cántaro a la fuente que termina por romperse”.

Y es lo que ha pasado, el gobierno venezolano ha dispuesto una acción cautelar contra CNN y ha suspendido temporalmente su emisión en Venezuela. Esta es una medida ejemplar en defensa de la democracia, de la soberanía y la paz.

Ojalá en mi país, Argentina, donde la guerra informativa contra el gobierno kirchnerista fue constante y la difamación se instaló como modelo, se hubiera tomado una medida parecida; quizás hoy no estaría Argentina sumida otra vez en la noche neoliberal del gobierno de Macri, votado por una masa intoxicada de basura mediática, sin memoria y sin conciencia de clase, tanto como para votar a su verdugo.

La decisión de suspender la emisión de la CNN se produce después de que en un programa bodrio, de burda propaganda, llamado “Pasaportes en la sombra”, CNN aseguró que se vendieron 173 pasaportes en la embajada venezolana en Irak a miembros de la organización Hezbollah, intentando vincular al vicepresidente Tareck El Aissami, basándose para ello en el origen familiar libanés del vicepresidente venezolano, sin aclarar por supuesto que la familia El Aissami es de origen druso. Dicho de otra manera, bastó su apellido para asociarlo con el islamismo. CNN infirió además que estos pasaportes servirían para la introducción de militantes yihadistas en EEUU, para perpetrar, con patrocinio venezolano, actos de terrorismo.

La canciller Delcy Rodríguez señaló que la principal fuente de CNN para su olla informativa “Pasaportes en la sombra” es Misael López, ex consejero legal de la embajada de Venezuela en Irak entre 2013 y 2015.

Según la Canciller venezolana, López mantiene una relación personal (de tipo sentimental) con Ana Argotti, quien es la actual abogada de Lilian Tintori, esposa del máximo instigador de las guarimbas del 2014, Leopoldo Lopez, hoy en prisión. Misael López fue despedido del servicio exterior venezolano luego de intentar extraer dinero de la embajada venezolana de forma ilegal en un banco iraquí, donde se presentó con un pasaporte, usurpando la identidad del embajador de Venezuela en Irak. Además es acusado de intentar abusar sexualmente de una intérprete que trabaja en la embajada venezolana en Bagdad. “Es un delincuente que trató de robar el dinero de Venezuela, es un delincuente que quiso cometer delitos sexuales de una de nuestras trabajadoras en Irak”, reiteró.

El montaje de CNN viene a engrosar una serie de ataques y señalamientos muy estridentes contra la dirigencia del gobierno venezolano. Esta campaña persistente está muy acompasada, por demás, con actores recalcitrantes antichavistas, lobbystas en EEUU ligados a Israel, al negocio armamentístico y financiero, y halcones que mantienen una agenda consistente de asedio.

Uno de ellos es Marco Rubio, quien usó la “investigación” de CNN para hacer señalamientos muy graves. Cuatro días después del reportaje de CNN contra Venezuela, el senador Marco Rubio –senador republicano por Florida- presentó el caso ante el Congreso de los Estados Unidos basando sus acusaciones en el contenido transmitido por CNN. “Hay nexos, de acuerdo con CNN, del actual vicepresidente Tareck El Aissami con 173 pasaportes y cédulas expedidas a individuos provenientes de Medio Oriente, incluida gente vinculada al grupo terrorista Hezbollah”, señaló Rubio en una sesión del Congreso norteamericano, indicando además que podrían haber ataques terroristas en suelo estadounidense con la colaboración de Venezuela.” (1)

(* Según una investigación realizada por Misión Verdad en 2016, la corporación dueña de CNN, Time Warner, fue uno de los principales financistas de las dos campañas presidenciales de Barack Obama con casi 2 millones de dólares. Este dato que pone en relieve cómo las políticas de injerencia de la anterior administración (el Decreto Obama, leyes de sanciones, intimidación por parte del Comando Sur, etc.) contra Venezuela tuvieron su brazo mediático en CNN.)

En esta nueva entrega fílmica con viejo guión de película de gángsteres que compiten en audiencia con las de vaqueros e indios, queda claro que no se trata sólo de una corporación mediática –CNN- sino de toda una estrategia injerencista contra un país con las mayores reservas de petróleo, gas, oro, minerales estratégicos del mundo y además cercano al territorio del lugar de operaciones –o país- del gánster mayor.

El arma de guerra llamada en este caso CNN, se especializa en descontextualizar las noticias y crearlas de tal manera que sirvan para justificar una “intervención humanitaria” tan buenamente humanitaria como han sido las que nos han dejado millones de muertos y tantos países arrasados humanitariamente.

Misión Verdad los llama infomercenarios y creo que es el nombre que les corresponde. Hay cinemercenarios, seriemercenarios, depomercenarios, filomercenarios, psimercenarios, artemercenarios, toda una inmensa cultura mercenaria destinada a ganar mucho dinero con la tarea de apoyar y difundir la cultura de la muerte y de la guerra, la cultura del fascismo. Los sueldos son altos y no hay desempleo en este sector. La miseria mental es todo lo que hace falta para estar en nómina.

“Fernando del Rincón en 2014, por ejemplo, dio cobertura internacional al fracasado laboratorio de guerra civil en Venezuela (denominado “La Salida”), buscando darle legitimidad a la violencia para así exponer ante el mundo al gobierno venezolano como un “violador de derechos humanos” y a los grupos violentos como “luchadores por la paz y la restitución de la democracia”. Tal cual fue el cuadro narrativo que se impuso sobre Siria y que posibilitó el inicio de la guerra. Fernando del Rincón vino precisamente a hacer ese trabajo de carpintería (como otros colegas de la cadena CNN lo hicieron en Siria y Libia), y fracasó.” (2)

Es una película que roza el género gore y que tuvo un nuevo capítulo en Madrid donde se reunieron los ex presidentes –Aznar y Gonzalez- con nuevos aspirantes -Rivera, de Ciudadanos-, el ex secretario general de la OTAN –Solana-, tele mercenarios –Osborne y otros-, etc. (3), para defender al “preso político” Leopoldo López, sin mencionar por supuesto a los 43 muertos en los desmanes “humanitarios” dirigidos por este mercepolítico.

Casi al mismo tiempo y en el mismo periódico, hoy se informa que el gobierno de Felipe Gonzalez, tan preocupado hoy por los derechos humanos en Venezuela, ocultó sus pactos con la dictadura argentina: “a pesar de las graves denuncias que llegaban dese su embajada en Buenos Aires, el ejecutivo del PSOE intercambió apoyos diplomáticos con el régimen de ese país para acceder a organismos internacionales. Según consta en distintos documentos se beneficiaron ambas partes”. (Publico- Danilo Albin-17/2/2017) (4)

Sin duda y tal como dice Misión Verdad, este capítulo de la pelimercenaria de CNN cuestionado con una medida cautelar por el gobierno venezolano, es una excelente medida de salud pública. La paz se preserva atacando en su raíz esta guerra comunicacional permanente que pretende mantenernos en un estado de shock constante que impida el pensamiento y oculte la verdad.

¿Cuándo se reunirán los señores de la jet set política para pedir por ejemplo la libertad de Milagro Sala, ella sí una presa política del gobierno del connotado socio merce-humanitario Macri?

Resistir a la intoxicación de la guerra informativa es un paso adelante enorme y ojalá el ejemplo se extendiera a muchos países donde la enfermedad del shock mediático ya esta en etapa de metástasis dentro del castigado cuerpo social.

NOTAS:

Misión Verdad. Misión Verdad. José María Aznar, Felipe González, Alberto Ruiz-Gallardón, Albert Rivera… y Bertín Osborne, entre muchos otros rostros conocidos de la política y sociedad española, se han reunido en la mañana de este jueves para apoyar a Leopoldo López, en un acto celebrado en la sede del bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo, según informa el diario El Mundo. Leopoldo López es el principal líder de la oposición venezolana y se encuentra encerrado en una cárcel desde hace casi tres años, que se cumplen el próximo sábado. Distintos dirigentes políticos, además de los citados, han querido prestar su apoyo moral al padre de López. Nombres como el antiguo alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, quien fuera el secretario general de la OTAN, Javier Solana o la dirigente del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo, además de Bertín Osborne cuya esposa es venezolana… Horas antes Tintori también fue recibida por otro mandatario. En este caso quien le abrió las puertas fue Donald Trump, con quien también mantuvo un encuentro en el Despacho Oval, tras el cual el presidente de Estados Unidos pidió que “se libere inmediatamente al preso político”. (Público- 17-2-2017). DANILO ALBIN:

¿Cuántas personas puede torturar, violar y asesinar un régimen cívico-militar en aproximadamente siete años? La dictadura argentina demostró que podía hacerlo con 30 mil almas. Lo consiguió a fuerza de tirar gente viva al mar, humillar sexualmente a mujeres y hombres o fusilar a jóvenes indefensos con un disparo en la nuca. Eso sí, después de obligarles a cavar su propia tumba. A comienzos de 1983, los gobiernos europeos eran plenamente conscientes de esas atrocidades. Pese a ello, hubo un presidente que permitió que se llegaran a acuerdos diplomáticos con los golpistas de Buenos Aires. Su nombre: Felipe González.

Según ha podido comprobar Público mediante distintos documentos, el gobierno que encabezó el socialista sevillano intercambió apoyos con la dictadura argentina en distintos organismos internacionales. Siguiendo la misma lógica que había aplicado su antecesor Adolfo Suárez, González no tuvo ningún reparo a la hora de recurrir al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país para conseguir sillones en diferentes entidades. Las continuas denuncias que llegaban desde la embajada española en Buenos Aires no afectaron a este capítulo de las relaciones entre La Moncloa y la Casa Rosada, ocupada desde el 24 de marzo de 1976 por uno de los regímenes más sanguinarios que la historia de América Latina