“Yihad made in USA”. Presentación en Madrid

Acto de presentación del libro “Yihad made in USA”, escrito por el periodista Grégorie Lalieu, que entrevista al diplomático etíope y especialista en el mundo árabe y el Cuerno de África Mohamed Hassan. Juntos, desencriptan en este libro las piezas clave del conflicto sirio, los problemas de las primaveras egipcias y este nuevo concepto que tan bruscamente ha irrumpido en las vidas de los ciudadanos europeos: el islamismo. Y lo hacen con equilibrio, sin ver conspiraciones de la CIA por todas partes, pero cuestionando la teoría ultra ingenua de que EEUU pretende la paz mundial. Yihad Made in USA denuncia la manipulación cínica de los euroyihadistas por parte de Occidente y da las claves (muchas veces no contadas) para que el lector decida por sí mismo. Mostrar qué es verdad y que no en la yihad y en la explicación del yihadismo, por dónde pasan las rutas del petróleo, cuál es el rol de países como Catar, Israel o Turquía y cómo se está gestando el futuro de una de las zonas más estratégicas del planeta.

Intervienen:

Mohamed Hassan, coautor

Ángeles Diez, politóloga y socióloga

En la librería “Contrabandos” de Madrid (c/ Amparo 76, <M> Lavapiés), el miércoles 22 de febrero, a las 19 horas.

(Descargar CARTEL)