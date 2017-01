Acuerdo sobre los desacuerdos. ( El territorio del Lince)

Acuerdo sobre los desacuerdos

Rusia ha hecho algo que no ha gustado a nadie. No, no es el supuesto espionaje informático. Es el borrador de Constitución que ha presentado en Astaná para una resolución política de la guerra en Siria. Quienes han participado en esta conferencia han dicho estar dispuestos a impulsar un acuerdo final de paz que, sin embargo, no puede hacerse sin concesiones por ambas partes aunque en estos momentos sea el gobierno quien está en una inmejorable posición. Liberada Alepo, continúa la exitosa ofensiva en el norte de esta provincia, habiendo liberado 18 pueblos del llamado Estado Islámico en las últimas dos semanas. Es la zona en naranja de este mapa. El amarillo es lo que controlan los kurdos, el verde el ejército turco y algunas fuerzas de la “contra” que están bajo su tutela y el resto es lo del llamado Estado Islámico.