Y no es Venezuela…

Nicolás Ramón Contreras Hernández. Blog de J M Álvarez, 6 de enero de 2017

Como no se trata de Venezuela, no hay bullas mediáticas, no se violan los derechos humanos, las manifestaciones como en los países descritos no generan como enviada especial a una Ángela Patricia Janiot, para dar cuentas de la brutalidad policial o abrir el micrófono a los familiares de las víctimas con preguntas teledirigidas para acusar al gobierno.