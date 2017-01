Paz, no OTAN – No a la guerra. Munich, 18 de febrero de 2017 (en inglés)

Peace not NATO – No to war!

Web Against the NATO-“Securityconference” in Munich, 2 de enero de 2016.

Llamamiento a una gran manifestación en Munich, el sábado 18 de febrero de 2017, contra la así llamada “Conferencia de Seguridad de Munich”, en la que se reunirán las élites políticas, de los negocios y militares, en especial de los miembros de la OTAN, responsables de la desgracia de los refugiados, de la guerra, la pobreza y la destrucción ambiental. En contra de sus propias proclamas, sus preocupaciones no son la resolución pacífica de los conflictos ni la seguridad de los pueblos del mundo, sino mantener su dominación global y los beneficios de las corporaciones multinacionales.