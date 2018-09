11-S, 9/11. General estadounidense refuta la Historia Oficial y revela que la Casa Blanca estuvo involucrada

Juan José Salinas. Pájaro Rojo, 24 de septiembre de 2018.

No solo nos espían sino que gracias a los algoritmos, Google, Facebook, Youtube etc. saben a veces sobre nuestros gustos y debilidades más que nosotros mismos. Así, hoy apenas encendí la compu, me puso frente a las narices este video que no conocía. Y aunque todo lo que dice este general especializado en inteligencia y demoliciones, Albert Stubblebine, no me sorprendió en absoluto, nunca había escuchado una explicación tan clara y concisa de un experto militar acerca de por qué la Historia Oficial de los ataques contra las Torres Gemelas es indigerible.