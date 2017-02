Concentración anti-Otan, Valencia 18-f, en respuesta a la cumbre de Munich

A mediados de febrero se realizara en Múnich una conferencia de la OTAN en la que buscarán excusas para seguir existiendo y mantener viva la lucrativa industria militar.

Por este motivo, en Alemania hicieron un llamado a protestar durante la cumbre cuya campaña llamaron #AntiSIKO, y País Valencià per la Pau se ha hecho eco de dicha acción y convoca en Valencia una manifestación en rechazo a la OTAN y para exigir el cese de toda participación y colaboración con dicha institución militar imperialista.

El estado español, lejos de ser un país neutral en las guerras está siendo partícipe en venta de armamento, desplazamiento de tropas, instalación de lanzaderas de misiles en territorio español, cesión de bases a EEUU y forma parte de la cadena de mando de la OTAN en el norte de África. No sólo se permitió que se realizaran las maniobras de exhibición de fuerza en España durante las Trident Juncture del 2016 sino que además el Rey recientemente cerró la venta de corbetas a Arabia Saudí.

Además, en plena crisis capitalista prolongada, las empresas y bancos españoles andan como locos por lucrarse en la industria militar con tal de obtener beneficios con una inversión detectada de más de 80.000 millones de euros.

Tal y como denuncian desde www.bancaarmada.org: el BBVA y el Banco Santander lideran el ranking de financiación de empresas armamentísticas en España.

Uno de los negocios más graves en los que está implicado el entramado empresarial español es el de las armas nucleares relacionadas con los misiles estadounidenses Patriots que usa la OTAN, de hecho el ejército español gestiona directamente lanzaderas de misiles Patriots en la frontera turco-siria.

Así mismo el establecimiento de la lanzadera de misiles en Rota nos ha colocado en el mapa de un posible conflicto internacional en caso de producirse una guerra a gran escala como la que han estado buscando en los últimos años algunos dirigentes de la OTAN.

Cabe recordar que todo ello viola directamente las clausulas establecidas en 1986 por el triste referéndum de entrada en la OTAN pero que los gobiernos de las últimas décadas se han tomado la libertad de modificar sin consulta democrática.

Es por ello que llamamos a la sociedad a movilizarse por conseguir que nuestro país salga de la OTAN, impida los acuerdos comerciales de la industria armamentística en nuestro país y dejar de ser cómplices de imperialismo como ha estado siendo nuestro país desde hace más de 30 años.

Ello permitirá mejorar nuestras relaciones internacionales, ayudar a países vecinos y dedicar el ejército a labores de emergencias exclusivamente.

Basta de complicidad con el imperialismo. No a la Guerra. OTAN NO.

* Plataforma No a la OTAN, no a la guerra. País Valenciá per la Pau