Movimiento de la Historia (Jamal Halawa) حركة التاريخ

El movimiento de la historia, con su dialéctica, no excluye en su interacción los sucesos que ocurren fuera del marco de la evolución natural del conjunto de los acontecimientos. Y así, podríamos notar, a través de un seguimiento preciso de la historia de la evolución de nuestras sociedades árabes en el último siglo, que a raíz de una serie de traumas militares, políticos y económicos que han sufrido nuestras sociedades, como resultado a lo que se vino a llamar “La Gran Revolución Árabe” (1916) o “La Primavera Árabe” (2011), y que no son más que unos movimientos de rebelión apoyados descaradamente por los estados capitalistas – imperialistas – occidentales, en coordinación con sus agentes locales, y con el objetivo de establecer estados funcionales, subordinados y aliados del estado colonial sionista que, garantice el desmembramiento y la fragmentación de la tierra y la sociedad árabes, como condición necesaria para afianzar el dominio, el control y la hegemonía sobre los recursos naturales de sus tierras, sus mercados y sus rutas marítimas, terrestres y aéreas por la gran importancia geoestratégica que tienen para ampliar su hegemonía sobre todo el planeta. Sin embargo, el movimiento de la historia, y a pesar del conjunto de desastres y tragedias heredados, y que fueron causados por los traumas que cité anteriormente, sigue su evolución y consigue, a su debido tiempo, expulsar lo negativo y perturbador para su marcha. Así es, hoy en día estamos ante los últimos capítulos del criminal escenario imperialista cuyo proyecto ha sido derrotado: empezando en Siria hoy, y que seguirá sus demás escenas hasta cubrir la península arábiga, llegando a Marruecos después de atravesar todos los rincones de nuestra desmembrada nación árabe. No tengo la menor duda, porque los pueblos no se les puede derrotar mientras tengan a las dos voluntades de victoria y de vida caminando juntas y unidas. Estos pueblos nunca serán vencidos.

Jamal Halawa (traducido del árabe) حركة التاريخ، بجدليتها، لا تستثني في تفاعلها الأحداث الخارجة عن نطاق التطور الطبيعي لمجمل الأحداث. و هكذا، يمكننا أن نلاحظ، من خلال التتبع الحثيث لتاريخ تطور مجتمعاتنا العربية في القرن الأخير، أنه و من خلال الصدمات العسكرية و السياسية و الإقتصادية التي عانت منها مجتمعاتنا كنتيجة لما تم التعارف عليه بـ “الثورة العربية الكبرى” أو “الربيع العربي”، و هي حركات تمرد مدعومة بشكل سافر من دول الإستعمار الرأسمالي الإمبريالي الغربي بالتحالف مع عملائها المحليين لغرض إنشاء دول تابعة وظيفية حليفة لدولة الكيان الإستيطاني الصهيوني، تضمن تمزق و تشرذم الأرض العربية و مجتمعاتها، كشرط ملازم لضمان الهيمنة و السيطرة و التحكم بخيرات البلاد، و بأسواقها، و بممراتها المائية و البرية و الجوية لأهميتها الجيوستراتيجية الكبرى بهدف توسيع الهيمنة على العالم بأكمله. إلا أنه، و بالرغم مما خلفته الصدمات سابقة الذكر من مجموعة نتائج كارثية و مأساوية عملت على إعاقة التطور الطبيعي لمجتمعاتنا ، نرى أن حركة التاريخ تتابع تطورها و تقوم، مع الزمن، بلفظ ما هو سلبي و معيق لحركتها. نعم، نشهد اليوم الفصول الأخيرة لمسرح الجرائم الإمبريالي الذي يتم دحر مشروعه إبتداءاً من سوريا اليوم، ولكنه سيتابع مشاهد فصوله إلى أن يصل شبه الجزيرة العربية و المغرب و كل ركن من وطننا العربي الممزق. ليس لدي أدنى شك، فالشعوب لا تُهزم ما دامت إرادتي النصر و الحياة تمشيان معاً متلازمتان. أبداً لن تُهزم. جمال حلاوة